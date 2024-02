NATIONS LEAGUE Femminile, Spagna sempre di più nella storia, Francia ko 2-0 La prima edizione del torneo è stata vinta dalla squadra campione del mondo.

Una finale storica, la prima in campo femminile della Nations League. E non poteva andare diversamente, con la Spagna, campione del mondo a conquistare un altro importante titolo. A Siviglia finisce 2-0 per le spagnole, che in colpo solo vincono e sfatano il tabù francese. Nei 13 precedenti la Francia aveva raccolto 10 successi e tre pareggi.

Nella serata di gloria della Spagna, la prima grande interprete è stata Aitana Bonmatì. Vincitrice di tutto a livello personale, UEFA Best Player, Pallone d'Oro e FIFA The Best, la calciatrice del Barcellona ha lasciato il segno anche in finale di Nations League, realizzando al 32' il gol che ha sbloccato la partita su assist di Salma Paralluelo.

Nonostante la reazione francese, nella ripresa, le Furie Rosse chiudono la partita con la rete del raddoppio con Mariona Caldentey. Sul 2-0, la Spagna deve solo gestire il risultato. Al fischio finale può partire la festa della squadra di Montserrat Tomé. Spagna campione del mondo e prima vincitrice della Nations League, un risultato che conferma la grande qualità di questa nazionale e aumenta la soddisfazione anche dell'Italia di Soncin, unica nazionale ad essere riuscita a battere la Spagna nel girone di Nations League.

