Femminile: supercoppa alla Juventus in rimonta sul Milan

La Juventus conquista la terza Supercoppa femminile consecutiva battendo in rimonta il Milan 2-1. Allo Stadio Stirpe di Frosinone la squadra di Ganz, che ha superato in semifinale la Roma, va in vantaggio in chiusura di tempo con il gol di Grimshaw. Nella ripresa le bianconere la ribaltano. La Juventus che ha eliminato il Sassuolo ai rigori in semifinale, pareggia con un'autorete di Bergamaschi. Le rossonere restano anche dieci per il doppio giallo di Codina. Il Milan resiste in inferiorità numerica fino all'88' quando Cristiana Girelli firma il gol della vittoria. Fa festa la Juventus che conquista la terza Supercoppa Italiana di fila, fa festa anche un po' San Marino grazie a Chiara Beccari aggregata alla prima squadra e in panchina nella semifinale contro il Sassuolo.