SERIE C Feralpi a valanga sul Carpi. Pareggio nel derby marchigiano Vis Pesaro - Fermana La Feralpi segna 6 gol al Carpi. 1-1 tra Vis Pesaro e Fermana

La Feralpisalò chiude il set contro un Carpi già in vacanza. Poco più di un minuto e Caccarelli indovina l'angolo lungo per il vantaggio Feralpi. Tocco con la suola sul pallone e sinistro a giro da applausi. Il raddoppio è di Guerra, bravo ad anticipare la difesa del Carpi sul radente proveniente da sinistra. D'Orazio imita Antonio Cassano gol contro l'Inter quando era ancora a Bari. Sul lancio dalle retrovie colpo di tacco a mettere giù il pallone, guida della palla, sterzata e diagonale.

[Banner_Google_ADS]



Grandissimo gol del giovane ma ormai ben conosciuto attaccante della FeralpiSalò. E' il festival dei gol d'autore. Dopo D'Orazio tocca a Giani. Sul calcio di punizione, il numero 4 si coordina con il sinistro al volo. Altra giocata capolavoro della feralpi. Al minuto 36 è già poker. Al festival si unisce anche Tulli per la “manita”, leggermente affievolita dal gol della bandiera del Carpi realizzato da De Sena. Nel recupero il dribbling di Tulli per la sua doppietta personale e la chiusura del set. Allo Stadio Lino Turina di Salò, Feralpi batte Carpi 6-1

Botta e risposta nel finale nel derby marchigiano Vis Pesaro – Fermana . Vantaggio biancorosso con Marchi che è il più lesto di tutti in mischia a correggere in porta. La risposta dei gialli Fermana con Urbinati, il suo radente è imprendibile per Bertinato. Al Benelli di Pesaro, Vis Pesaro – Fermana 1-1.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: