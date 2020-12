SERIE C Feralpi momento no, Mantova terza vittoria consecutiva. Pareggio tra Virtus Verona – Carpi La Feralpi cade in casa con il Modena e chiude in 9 uomini

Sono due i condizionamenti di questa partita: il campo di Salò quasi impraticabili e l'arbitro Monaldi di Macerata. Primo giallo per Rizzo per questa entrata che le immagini dimostrano essere sul pallone anche se il tackle è irruento . Poi assegna un rigore inesistente per fallo dello stesso Rizzo su Ganz. Il bomber del Mantova sbaglia dagli undici metri calciando alto, ma la Feralpi perde Rizzo che nell'occasione oltre a non commettere fallo si becca anche il secondo giallo e la Feralpi resta in 10. Nella ripresa arriva il secondo rigore per il Mantova fallo di Brogni su Guccione. E' lo stesso Guccione ad incaricarsi della battuta e il Mantova passa in vantaggio. D'Orazio direttamente su calcio di punizione dal limite per una Feralpi che anche se in inferiorità numerica non molla. Destro fiondato che buca la barriera e si infila alle spalle di Tozzo. L'uomo della domenica per il Mantova è Guccione colpo di testa perentorio e gli ospiti tornano in vantaggio. Nel finale arriva un altro rigore generoso, e altro rosso per una Feralpi in questo caso Legati per fallo da ultimo uomo. Guccione sul dischetto fa tris personale e si porta a quota 7 in classifica marcatori. A Salò, Mantova batte Feralpi 3-1.

Finisce in parità Virtus Vecomp – Carpi anche qui campo al limite della praticabilità: Rossi compie il miracolo su Carlevaris. Dall'altra parte bravo anche Giacomel sul colpo di testa di Carletti . Sono le due migliori occasioni di una partita sostanzialmente equilibrata e giocata sun un campo impossibile. AL Gavagnin Nocini di Verona, Virtus Vecomp – Carpi 0-0.

