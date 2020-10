SERIE C Feralpi Salò-Sud Tirol 0-1

Il Sud Tirol, che da almeno un paio d'anni studia da grande, è molto vicino alla meta. E passa sul campo di una Feralpi che fino ad oggi si fa preferire in trasferta. Avvio di partita vivace, ma fin da subito meglio gli ospiti. Contropiede arrembante di Fischnaller, conclusione dall'angolo acuto, solo esterno rete. Dall'altra parte gardesani che si propongono a sinistra con D'Orazio, sul suggerimento per Miracoli rinviene la difesa ospite. Ancora Miracoli protagonista che, sportellato, va giù. Timide proteste verso l'arbitro che di dar rigore non ci pensa nemmeno. Le verticalizzazioni bolzanine invece fanno paura. Poluzzi calcia lungo e diretto su Rover. Scavallata e tiro, il palo esterno si allea con De Lucia.

Ripresa, l'aria è più quella da 0-0, invece a un quarto d'ora dalla fine, la sblocca il Tirolo. Nel traffico sbuca Fink, sarà il gol partita. Adesso gli ospiti possono anche chiuderla perchè la reazione Feralpi è impalpabile: De Lucia in bagher su Rover. E ancora occasione dall'angolo successivo quando sul cross non arriva il tocco, questione di centimetri. L'unica idea bresciana da investire sul pari è questa palla che Scarsella gira ad un capello dal palo. Poluzzi trema, ma è troppo poco.



