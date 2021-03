SERIE C FeralpiSalò – Cesena non si fanno male e finisce 0-0 Termina in parità il recupero della 23° giornata tra FeralpiSalò e Cesena

Steffè su Ceccarelli fallo dentro o fuori area, risolve il direttore di gara per il quale non è nemmeno fallo. E' ancora Steffè a farsi notare in questo caso con una conclusione dalla distanza. De Lucia in bello stile allunga in angolo. Meglio il Cesena nei primi 45', Di Gennaro attacca lo spazio poi la mette nel corridoio per Bortolussi. Il capocannoniere del girone a contatto con Bergonzi, anche in questo caso Mario Vigile della sezione di Cosenza lascia correre. Bianconeri costantemente nell'area dei Gardesani, bene Ciofi a sinistra tocca Bortolussi, De Lucia copre correttamente il primo palo. Ci prova Di Gennaro dalla media distanza, c'è lavoro per il numero 1 della FeralpiSalò. Nel finale di frazione si vede anche la squadra di Pavanel, buona la preparazione poi quello di D'Orazio è un passaggio per Nardi.

Nella ripresa ritmi più bassi. Splendido aggancio di Favale, l'esterno cerca e trova la collaborazione di Russini che gli restituisce la sfera palla in mezzo per Collocolo che sbaglia qualcosa di più facile di un calcio di rigore. Dalla lunga Ceccarelli, Nardi non si fa sorprendere. Dal rinvio dell'ex Santarcangelo, Bortolussi per Russini che attende e serve Petterman conclusione al volo a fil di palo. Guardate cosa può fare un portiere in stato di grazia come De Lucia. Prima con un errore regala un angolo, poi però rimedia bloccando la conclusione centrale di Bortolussi. Poi sul colpo di testa ancora del numero 20 del Cesena compie una di quelle parate da antologia. E' il portiere a tenere in piedi la Feralpi. Bel gesto di Ricci che va a stringere la mano al portierone gardesano. Ancora Cesena, destro del solito Bortolussi esterno della rete. Dominio totale bianconero ma il gol non arriva. Allo stadio Lino Turina di salò, Feralpi – Cesena 0-0.



