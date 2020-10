FeralpiSalò facile sul Ravenna: 3-0

Dopo un paio di uscite a vuoto, la FeralpiSalò si ritrova e cancella facile un Ravenna quasi nullo, arrivato alla quinta sconfitta in sette partite. È 3-0 per i gardesani, dominanti fin dai primi minuti: Legati di testa su angolo di Morosini, Tonti sbaglia l'uscita e Jidayi salva il pareggio. Ma solo per poco: Ceccarelli sale a pressare Marchi, lo induce alla frittata e riceve da Miracoli involandosi fino al dischetto, dove è glaciale nel siglare l'1-0. Poi il raddoppio di Morosini, una punizione dal limite sulla quale Tonti esita per un attimo, ed è un esitare fatale.









Ravenna non pervenuto e al rientro dal riposo è subito tris: lancio morbido di Carraro, imbucata bassa di D'Orazio e sigillo in spaccata di Scarsella. Ancora D'Orazio per Scarsella e Tonti esce a negargli la doppietta, sul prosieguo però non trattiene il servizio al centro di Ceccarelli e stavolta è Scarsella a mancare di istinto killer. L'assedio non conosce sosta: Carraro va di prima dal limite e manda fuori di poco, sull'asse Bergonzi-Gavioli invece Tonti anticipa d'un soffio il solito Scarsella. Per vedere un briciolo di Ravenna bisogna attendere l'89°, quando De Lucia deve andare di colpo di reni per impedire a Ferretti di timbrare in inzuccata.