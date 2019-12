SERIE C Feralpisalò - Vis Pesaro 1-1 I gardesani si mantengono in zona play-off mentre i marchigiani guadagnano un punto sui play-out. Prima segna l'Airone Caracciolo, poi arriva il pareggio di Paoli per la Vis.

Un tempo a testa: questo è quello che viene fuori nel match tra Feralpisalò e Vis Pesaro e il risultato è giusto. Un punto che serve più ai biancorossi di Pavan che, complice la sconfitta dell'Arzignano, guadagnano un punto sulla zona play-out. Il primo tempo è quasi esclusiva Feralpi, fatta eccezione per il colpo di testa di Voltan respinto da De Lucia. Poi salgono in cattedra i gardesani e Puggioni è chiamato ad interventi di categoria superiore: è da Serie A la parata su Caracciolo nell'uno contro uno dopo l'errore di Botta in fase d'impostazione. L'ex Chievo e Samp si supera anche alla mezz'ora sul mancino a botta sicura di Ceccarelli compiendo un miracolo con i piedi. Il fortino Vis non può reggere per molto, però, e puntuale arriva il vantaggio della Feralpi: Ceccarelli la mette in mezzo, Caracciolo ci mette la zampata decisiva e anticipa Puggioni. L'Airone apre ancora una volta le ali, lo fa per la sesta volta in campionato.

La ripresa restituisce uno scenario completamente opposto, la Vis si getta all'attacco e pareggia subito: Voltan addomestica il cross di Pannitteri e la rimette in mezzo. Prima Misin e poi Tascini non riescono a spingerla dentro, cosa che invece riesce a Paoli sulla riga di porta. 1-1 Pesaro e 5 minuti dopo può svoltare il match: De Lucia si allunga il pallone, Pannitteri si avventa e l'estremo difensore non può fare altro che stenderlo. Rosso diretto a De Lucia e lo stesso Pannitteri scalda le mani al secondo portiere Liverani che si fa trovare pronto. Da qui però la Vis si spegne, nonostante i 35 minuti di superiorità numerica e, tolta questa mischia in pieno recupero, non riesce più a creare pericoli. La Feralpisalò ringrazia, 30 punti e zona play-off consolidata.



