Fermana e Carrarese non trovano il guizzo (0-0)

La Carrarese ci prova di più, ma non sfonda, la Fermana si prende il punto anche se vede allontanarsi la prospettiva playoff. Mezza sconfitta anche per gli ospiti, adesso il quarto posto dell'Ancona è più lontano. Testa di Capello, Borghetto con un balzo evita guai peggiori. Minuto 33 protesta la Carrarese, Capello sbatte su Palmieri e cade. L'arbitro fa giocare. Si chiude il tempo con una bella cosa di Coccia, che prepara il sinistro. Il tiro parte bene e gira non abbastanza per incastrarsi all'incrocio. Ripresa, sempre la Carrarese e arriva la miglior azione della partita rifinita da Capello per Della Latta che di fatto però calcia un drop. Si vede anche la Fermana che dopo aver resistito senza soffrire troppo prova a prendersi tutto. Questa volta sono i padroni di casa a protestare sul tentativo di sfondamento centrale di Fischnaller, non c'è rigore. Tentativi poco convinti a poco pericolosi per i rispettivi portieri che se la cavano bene una volta ciascuno. Prima Breza risolve una mischia post calcio piazzato, e un'azione tutta in verticale porta Energe in posizione di sparo, ma Borghetto è sul pezzo e finisce zero di qua e zero di là.