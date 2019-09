Fermana - Feralpi 0-1. Prima vittoria dei Leoni del Garda in campionato

Fermana - Feralpi 0-1

Prima vittoria per la Feralpi in casa della Fermana. Decide un goal di Scarsella La Fermana parte aggressiva chiamando più volte De Lucia all'intervento, ma al primo vero affondo passa la Feralpi, o meglio si fa male la squadra di Flavio Destro quando su un innocuo rinvio dalla retrovie, Manetta tocca di testa verso Palombo senza accorgersi che Scarsella è alle sue spalle, l'attaccante brucia tutti e di giustezza di testa mette in porta. Sarà il goal decisivo. I gialli non si riprendono dopo il goal, anzi è la Feralpi a sfiorare il raddoppio con una punizione che colpisce la base del palo. I gialli di Fermo sprecano una grande occasione ad inizio ripresa sull'asse Cognigni – Petrucci. Il sinistro colmo di effetto finisce fuori. Straordinaria per non dire di più la parata salva risultato di De Lucia sul colpo di testa di Maistrello. Intervento poderoso del portiere della Feralpi. Nel finale ancora Maistrello, ma il duello lo vince sempre De Lucia. A Fermo, Feralpi Salò batte Fermana 1-0