SERIE C Fermana-Pineto e Juventus Next-Pontedera finiscono 1-1

La prima Fermana di Mosconi è un misto di povertà e orgoglio. Al Recchioni esce il pari che non va bene nemmeno al Pineto in corsa per un giro di premio nella post season. Assolo di Volpicelli che fa mezzo campo e conclude alto. Ospiti che passano, tutto nasce da un erroraccio di Santi che manda via Germinario. Il tocco sotto sull'uscita di Borghetto promosso titolare dal cambio di guida. La Fermana colpita reagisce in fretta, Petrungaro aggancia e cambia piede, palla nell'angolo e 1-1.

C'è voglia di ribaltarla, ma anche tanto equilibrio e negli spogliatoi si va dopo aver visto Petrelli armare il colpo di testa fuori di Sorrentino. Ripresa e da bloccata la vicenda diventa bloccatissima. Cross di Teraschi e Volpicelli di testa va fuori. Sale la pressione, succede poco e quel poco è infuocato. Paponi prosta e poi protesta ancora fino al rosso e all'1-1 meno caldo del classico brodino.

Più qualitativo e di spessore l'1-1 di Alessandria tra Juventus Next Gen e Pontedera. Selleri va di lato e la mette, Savona scalcia maldestra e impallina Daffara. Autorete quasi da sigla televisiva che però funge da sveglia alla Juve che nel giro di poco cambia marcia. Savona stavolta verso la porta giusta e Sekulov non ci arriva per centimetri. Di là c'è la forbice di Ianesi murata. Pari Juve al ventesimo, dall'angolo la difesa respinge corto, Sekulov conta i passi per la fucilata dell'1-1. Prima dell'intervallo ancora Juve, Guerra ci arriva e Vivoli soffia sul pallone.

Ripresa, Cerri prova la mandrakata col tacco. Match che rimane godibile, sinistro velenoso di Ignacchiti che non a bersaglio. Canzi sul pezzo. Ancora Ianesi da fuori, idem come sopra. Ripartenza Potendera: Daffara si salva e prima della fine il sinistro di Palumbo fuori di niente è l'ultimo appunto che non cambia le cose.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: