Fermana – Sud Tirol 1-1. La capolista prova a scappare con Vinetot, Neglia la riprende

Esame severo per la capolista che scende a Fermo per provare a vincere e tenere lontane le immediate inseguitrici. E l'inizio sembrava suffragare la tesi quando su azione d'angolo, Magnaghi salta più in alto di tutti, il suo diventa un assist per Vinetot che batte Ginestra. Invocano il fallo di mano i difensori della Fermana ma il direttore di gara convalida e Sud Tirol in vantaggio. Non succede più nulla nel primo tempo eccezion fatta per le proteste della Fermana su un presunto fallo di mano di Tait, l'arbitro non è dello stesso avviso.







Anche nella ripresa solo occasioni potenziali ma nulla di più ci prova Grossi dalla distanza ma non inquadra la porta. L'uomo in più della formazione di Cornacchini è spesso Neglia e lo è anche in questa partita, punizione alta di un soffio. Il Sud Tirol commette l'errore di abbassarsi troppo e la Fermana capisce che non è impossibile portare uomini in area di rigore, ed in particolare sempre lui Samuele Neglia, Greco inopportunamente lo sperona rigore che lo stesso Neglia calcia trovando Poluzzi prontissimo ma la respinta favorisce ancora il numero 11, ed è il tap vincente per il pareggio. Allo stadio Bruno Recchioni di Fermo, Fermana – Sud Tirol 1-1