SERIE C Fermana, tris al Siena e play-off più vicini

Dalla quinta alla dodicesima sono solo pareggi e sconfitte, eccetto una: la Fermana di Stefano Protti che batte il Siena e, a 270 minuti dal termine, torna ad essere protagonista per la lotta ai play-off. Sono solo due i punti che ora distanziano il Rimini decimo dai gialloblu che continuano a stupire e si confermano osso duro per chiunque al “Recchioni”. Anche per il Siena che regala il vantaggio al 25': errore da matita rossa di Favalli in fase d'impostazione, Maggio ne approfitta, salta Riccardi, dribbla anche Lanni con la suola e deposita in rete per l'1-0 Fermana. I bianconeri subiscono il colpo, i marchigiani non si fermano: punizione telecomandata di Giandonato, stacco perfetto di Parodi e arriva anche il raddoppio. Uno-due micidiale della banda Protti che chiude virtualmente i giochi già nel primo tempo.

Maggio è scatenato anche nella ripresa: aggancio e botta dal limite, Lanni sbarra la strada. Il Siena non ci sta e tenta almeno una reazione d'orgoglio: fa tutto bene Paloschi nella preparazione poi se lo divora calciando a lato. Negli ultimi minuti però succede di tutto: a partire dal guasto elettrico che colpisce i fari del “Recchioni” a 6 dalla fine. Il direttore di gara interrompe la partita e si riparte poco dopo. Viene quindi assegnato un maxi-recupero da 9 minuti e, al terzo di questo, Paloschi termina a terra dopo un contatto con Parodi in area. E' calcio di rigore, dal dischetto l'ex Milan non sbaglia e riapre tutto. Ci sarebbe ancora tempo per rimontare ma la Fermana si compatta, non rischia più nulla e – sull'ultimo contropiede – Maggio firma la doppietta personale con un colpo all'angolino. E' 3-1 dopo 100 minuti di battaglia, la Fermana è ancora viva.

