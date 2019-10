Fernando De Argila:" Stupito di Sensi? No, per me è arrivato tardi al grande calcio"

L'ex tecnico del San Marino Fernando De Argila in esclusiva a San Marino RTV dagli Stati Uniti dove risiede. "Sono stupito solo di una cosa - dice De Argila-, fosse nato in Spagna erano già 3 anni che Stefano giocava in Champions League. E' arrivato tardi nel calcio che conta. E' il giocatore più forte che io abbia allenato, e se ne stanno accorgendo anche tecnici come Conte e Mancini. Più si alza il livello e più Stefano emerge, perché è un grande giocatore e vedrete anche stasera. L'ho sentito - conclude De Argila- poco dopo la sua firma con l'Inter. E' sempre il solito umilissimo ragazzo, contentissimo per essere arrivato a Milano. Stefano è il calcio. Ringrazio ancora San Marino; sono stato molto bene nonostante sia stata una piccola parentesi e conto di tornarci presto"