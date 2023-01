SERIE C Ferrante: "Interessamento del Foggia? Sto bene a Cesena, sono qui per un obiettivo" Ospite di Cpiace l'attaccante del Cesena Alexis Ferrante raggiante dopo il derby vinto con il Rimini.

Alexis Ferrante classe 1995 ha segnato fino a questo momento due gol in campionato, entrambi al Manuzzi con Gubbio e Alessandria. Il suo obiettivo, come da lui stesso dichiarato, è arrivare in Serie B con il Cesena. Le sirene di mercato lo vorrebbero vicino ad un ritorno al Foggia dove lo scorso anno fece una grande stagione, ma il suo desiderio è restare a Cesena per raggiungere l'obiettivo promozione.

Nel video l'intervista ad Alexis Ferrante, attaccante Cesena. In allegato il video integrale

