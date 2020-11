Ferretti salva la prima di Colucci

Ravenna - Sambenedettese

Colucci conferma Mokulu e Martignano tandem d'attacco e schiera Zanoni esterno nella difesa a tre, nella Sambenedettese non c'è l'infortunato Bacio Terracino e gli occhi sono tutti puntati sul grande ex, Manuel Nocciolini. Si comincia con la rischiosa uscita del portiere Nobile, ci prova De Grazia ma la difesa ospite intercetta il tentativo del centrocampista romagnolo. Meglio il Ravenna in avvio di partita, Nobile si oppone cosi al diagonale di Martignago. Poco prima della mezz'ora, Alari di testa, blocca l'estremo difensore della Sambenedettese. Ospiti pericolosi poco dopo con Mawuli, il controllo non è dei migliori e la conclusione si perde sul fondo. Secondo tempo, fuori D'Angelo, dentro Botta. Ancora Ravenna con la bella progressione di Mokulu ma Nobile non si fa sorprendere dal destro del centravanti giallorosso.





Cresce la Sambenedettese che ci prova con la battuta di Angiulli, nessun problema per il portiere Albertoni. Al settantesimo, la Sambenedettese trova il vantaggio. Mokulu si oppone con il braccio alla conclusione di Nocciolini e il direttore di gara non ha dubbi nell'assegnare il calcio di rigore. Alla battuta si presenta Botta che fa 1 a 0. Una manciata di minuti e il centrocampista di Zironelli prova a chiuderla, Albertoni è attento e si salva in angolo. Il Ravenna non demorde e Ferretti fa le prove generali del gol, con un sinistro che si perde fuori di un nulla. Suggerimento di Ferretti per il diagonale di Martignago, respinto da Nobile. Pareggio che arriva al primo minuto di recupero, Ferretti con il sinistro a giro, infila la porta di Nobile. Splendido il movimento e la conclusione a fil di palo dell'ex giocatore di Trapani e Gubbio, che regala il primo sorriso al nuovo allenatore, Leonardo Colucci.