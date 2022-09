SERIE A Ferrieri Caputi primo arbitro donna in Serie A: decisione storica Nel weekend torna la Serie A e Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima donna ad arbitrare nella massima serie: la 31enne di Livorno è stata designata per Sassuolo-Salernitana, in programma domenica alle ore 15.

Era nell'aria ma il momento è storico: Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima donna ad arbitrare in Serie A. Nell'aria perché la toscana era già stata inserita nell'organico come una dei cinque arbitri promossi nella CAN di A e B. Per nulla scontato, però. Perché per arrivare a dirigere certi incontri ci vuole bravura, forza di volontà e gran carattere: tutte qualità che Ferrieri Caputi ha dimostrato di avere in carriera, dagli esordi da giovanissima alle partite di Serie B e Coppa Italia. Ora la partita più importante, al momento: la 31enne di Livorno – domenica alle 15 – sarà al Mapei Stadium per arbitrare Sassuolo-Salernitana. Questo ha deciso la Commissione guidata da Gianluca Rocchi che già alla terza giornata l'aveva designata come quarto ufficiale per Monza-Udinese. Adesso la protagonista è lei: ricercatrice universitaria, con un impiego in un centro studi di diritto del lavoro, con una laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali ed una in Sociologia. Ma, soprattutto, innamorata del calcio e della sua passione. Guai, però, a chiamarla “arbitra”...

