CHAMPIONS LEAGUE Festa City, il Treble celebrato per le vie della città Prima Champions della storia degli Sky Blue che si scrollano di dosso l'etichetta di perdenti nelle coppe.

24 anni dopo Manchester festeggia il Treble, stavolta però la festa è degli altri, dei blu. City campione di tutto dopo un decennio di grandi investimenti e successi in serie, ma mai fuori dai confini inglesi. Stavolta invece è diverso, perché insieme alla Premier – la 7ª dal 2012 e la 5ª in sei stagioni – e alla FA Cup – vinta nel derby con lo United – nella sfilata sul pullman scoperto si mostra ai tifosi anche la Champions League. La prima della storia degli Sky Blue, quasi sempre costretti ad assistere alle vittorie dei più blasonati vicini. Poi l'addio di Alex Ferguson di là, l'arrivo degli sceicchi emiratini di qua e nel giro di pochi anni ecco l'inversione dei ruoli. Culminata nel tanto agognato trionfo continentale e nella conquista di tutti i trofei stagionali, proprio come lo United di sir Alex nel '99. Il secondo Treble personale per Guardiola, uno dei più grandi allenatori di sempre eppure accusato di saper vincere la Champions solo col Barcellona di Messi, Xavi e Iniesta, solo col tiqui taca. Terza Champions per lui e prima per tutti i suoi giocatori, perché il City ha sì messo corposamente mano al portafogli nel corso degli anni, ma non è mai stato una raccolta di titolate figurine stile PSG. Innesti giovani o comunque emergenti, da Ederson a Gundogan, da De Bruyne a Bernardo Silva fino al pluricannoniere Haaland e alle riserve extralusso Foden e Alvarez. Tutta gente funzionale al progetto che è cresciuta insieme, ha iniziato a dominare in Inghilterra e spesso, in Europa, ha pagato dazio all'ansia di dover fare la storia, personale e della società. Ansia più che tangibile nella finale con l'Inter, finale combattuta, bruttina fino al gol di Rodri e solo nerazzurra nel prosieguo: per stravincere col bel gioco ci sarà tempo, per la prima festa da titolo continentale il cortomuso basta e avanza per far tutti contenti.

