Festa Modena è serie B.

La squadra di Tesser batte il Pontedera 4-0 e torna in serie B dopo 7 anni La Reggiana vince a Teramo e chiude seconda. Al Cesena basta un pareggio per garantirsi il terzo posto che vale i play off nazionali.

Viterbese – Imolese e Pistoiese – Fermana ai play out si giocheranno la permanenza in serie C. Retrocesso il Grosseto

Questi i risultati dell'ultima giornata del campionato di Serie C Girone B: Carrarese – Viterbese 1-3 Entella – Fermana 2-1 Lucchese – Pistoiese 3-2 Modena – Pontedera 4-0 Montevarchi – Gubbio 2-1 Olbia – Grosseto 3-1 Pescara – Imolese 2-2 Siena – Cesena 0-0 Teramo – Reggiana 0-2 Vis Pesaro – Ancona/Matelica 0-4.

