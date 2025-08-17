Festa Samb, Vis Pesaro battuta 2-0

Sarà anche la Coppetta di C, ma il Riviera delle Palme è vestito a Champions. In 6.300 ad assistere un derby sentito anche quando conta il giusto. La Samb torna nei professionisti e vuol regalarsi l'avvio migliore.

Ma il primo tempo è molto compassato e complice il caldo c'è poco di qua e poco di là. Si pare la partita nella ripresa e lo fa quando Alfieri usa il pennello sulla punizione da 25 che apre i giochi sotto la curva nord. La botta tramortisce la Vis che è ancora indietro e fatica a organizzare una reazione degna di questo nome. Anzi, continua a soffrire e sono i ragazzi di Palladini a volerla chiudere, Pozzi tiene gli ospiti in partita chiudendo sul primo palo il tiro cross più tiro che cross di Marranzino. Subito dopo la parata più bella del portiere, acrobazia su acrobazia a disinnescare su Zini, l'azione poi ha un suo sviluppo che porta successivamente alla conclusione ravvicinata Dalmazzi che però la mastica fuori.



Fisicamente più avanti, San Benedetto concede in tutto una ripartenza sulla quale Pesaro arriva a concludere senza però colpo ferire e poi i giochi si chiudono grazie alla bella azione di Konate. Eusepi da due passi fa tutto quel che serve. 2-0 e Samb al turno successivo.









