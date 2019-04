Festa scudetto rimandata per la Juve, pari del Napoli

Festa scudetto rimandata per la Juventus: il pari del Napoli aumenta il vantaggio dei bianconeri, ma non ancora in maniera sufficiente. L'Inter non va oltre lo 0-0 con l'Atalanta e la Lazio raggiunge il Sassuolo solo al 96' (2-2). Colpo del Frosinone a Firenze, dove passa con una rete di Ciofani, subentrato al 23'. Cagliari-Spal finisce 2-1 e l'Udinese vince 3-2 con l' Empoli. Stasera in campo Bologna-Chievo.