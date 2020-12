FIFA: annullati i mondiali U20 e U17, a 32 squadre quelli femminili

A seguito della pandemia COVID-19, la FIFA ha deciso di annullare le edizioni 2021 dei mondiali under 20 e under 17 e di nominare rispettivamente Indonesia e Perù, che avrebbero dovuto ospitare i tornei nel 2021, come paesi ospitanti nel 2023.

Visto il grande successo dell'edizione 2019 dei mondiali femminili, la FIFA ha deciso di allargare a 32 squadre la fase finale del 2023. Delle nazionali partecipanti, 29 arriveranno dalle qualificazioni, mentre le tre restanti passeranno per i play off, attraverso un torneo a dieci squadre. Delle 29 nazionali che parteciperanno alla fase finale, Australia e Nuova Zelanda sono già qualificate come paesi ospitanti. L'Europa, quindi la UEFA, qualificherà direttamente 11 squadre, una potrà partecipare ai play off.

