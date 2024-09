FIFA: bandiera a mezz'asta per Totò Schillaci

Tricolore a mezz'asta a Zurigo alla sede della FIFA per ricordare la scomparsa di Totò Schillaci. Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha ricordato l'attaccante della Nazionale con un post sui social:

"Le notti magiche di Italia ‘90. Gli occhi spalancati dopo i gol. Le corse a braccia alzate. Un salto lungo una carriera, da Palermo all’eternità. Caro Totò Schillaci, sei stato un grande re venuto dal popolo, una persona rimasta semplice nonostante la grandezza. Riapri gli occhi, ovunque tu sia. Corri. Intanto, noi, fischiettiamo l’inno di quella Coppa del Mondo FIFA: Notti Magiche, appunto. Quel sogno che comincia da bambino/e che ti porta sempre più lontano/non è una favola e dagli spogliatoi/escono i ragazzi/e siamo noi. Non era una favola, era la tua storia. Non lo sapevano ancora, ma l’avevano scritta per te".