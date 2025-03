Fifa: "Due miliardi di spettatori per la finale". E intanto esclude il Club Leon

Dopo la presentazione alla Casa Bianca di fronte al Presidente degli Stati Uniti, il trofeo della Coppa del Mondo per Club Fifa sta facendo il giro degli stadi a stelle strisce che ospiteranno la competizione in estate. Una campagna promozionale su cui la federazione mondiale sta puntando tantissimo per raggiungere gli obiettivi prefissati e i numeri colossali che sta snocciolando, uno dopo uno, nell'avvicinamento al torneo. Svelato il montepremi di un miliardo di euro, da dividere tra le 32 squadre partecipanti, ora la FIFA ha infatti detto di attendersi ben 2 miliardi di spettatori per la finale.

Tutto questo accade mentre c'è già una prima eliminata dal Mondiale per club, ancora prima di giocare: sono i messicani del Club Leon, esclusi dal torneo in quanto i loro proprietari possiedono anche il Pachuca, altra squadra qualificata, in violazione delle norme Fifa sulla multiproprietà. E mentre la squadra in cui gioca James Rodriguez annuncia ricorso, la Fifa ha annunciato anche un'altra novità che si vedrà in campo. Gli arbitri indosseranno delle body cam che permetteranno di vedere in prima persona cosa stia succedendo sul terreno di gioco. L'ultima tappa del trofeo è stata nello stadio di Atlanta e vi ha partecipato anche l'argentino Hernán Crespo, spiegando cosa si attenda dal torneo: "La Coppa del mondo per club Fifa sarà importante per tutti perché finalmente potremo vedere competere i giocatori l'uno contro l'altro con la maglia dei propri club in un vero torneo. Perciò sarà grandioso, sarà fantastico vederli giocare".

Tra le squadre in gara ci saranno anche tre club per cui Crespo ha giocato River Plate, Inter e Chelsea, e uno che ha allenato, l'Al ain. Ma per chi di loro farà il tifo all'argentino? "Wow, è difficile davvero perché sono cresciuto con il River Plate fino all'età di 21 anni, ho passato parte della mia carriera anche all'Inter quattro anni in complesso e il mio cuore sarà con loro. Sarà molto difficile per entrambe le squadre perché ci sono grandi club in gara però penso che se parlassi con la Fifa magari loro potrebbero invitarmi".