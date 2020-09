Fifa, Infantino: "Pronto un piano di soccorso Covid da 1,5 miliardi"

Al 70° Congresso della FIFA, il presidente Gianni Infantino ha parlato delle misure economiche che saranno prese per far fronte alla crisi post pandemia: "Abbiamo preparato un piano di soccorso COVID per un valore globale di 1,5 miliardi di dollari. Questo è senza precedenti, questo è storico e non ha certo eguali nello sport. Siamo stati in grado di farlo perché la FIFA si trova in una situazione molto sana e solida. La FIFA non sta affrontando una crisi, ma il calcio sì. E vorrei iniziare a parlare del ruolo sociale del calcio congratulandomi con il Qatar. Che ha recentemente abolito il “Sistema Kafala”, il sistema che non permetteva ai lavoratori di circolare liberamente, introducendo anche i salari minimi per gli stessi lavoratori. A proposito, vi avverto in anticipo: nel 2022, in Qatar, vedremo la migliore coppa del mondo di sempre, quindi preparatevi per questo".