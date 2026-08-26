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Fifa, l'Italia non sosterrà Infantino alle elezioni 2027

La Figc ritira l'appoggio al presidente in carica, dopo il progetto di vendere a privati i futuri ricavi dei Mondiali

26 ago 2026
Fifa, l'Italia non sosterrà Infantino alle elezioni 2027

L'Italia ritira l'appoggio a Gianni Infantino in vista delle prossime elezioni per il presidente della Fifa. Con il progetto - subito fallito - di creare una realtà privata che gestisse promozione e ricavi dei Mondiali, lo svizzero si è nelle scorse settimane attirato le critiche di numerose federazioni e confederazioni, a partire dalla Uefa. Proprio in Europa, alcune Nazioni hanno annunciato che non lo sosterranno nelle elezioni del 2027: Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Islanda e Isole Faroe sono state le prime, ora si è aggiunta l'Italia.

"Questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC, in piena condivisione con la UEFA e con il suo presidente Aleksander Čeferin, rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali", annuncia la Federcalcio, con una nota.

"Continueremo a lavorare al fianco della UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un’idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi - aggiunge il presidente della FIGC Giovanni Malagò -; ci riconosciamo in un modello di confronto, di ascolto e di corresponsabilità che ha fino ad ora consentito al calcio di crescere, innovare e al tempo stesso difendere i propri principi fondanti"




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