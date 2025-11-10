Fifa, nasce il Forum di consultazione dei giocatori: chieste 72 ore di riposo tra le partite

Dai riposi obbligatori alle vacanze tra una stagione e l'altra, da misure per mitigare gli effetti delle lunghe trasferte a un fondo per aiutare i giocatori in difficoltà. Con questi obiettivi, e non solo, a Rabat è nato il Forum Fifa di consultazione dei giocatori professionisti, fondato durante un incontro tra 30 associazioni di categoria provenienti da cinque continenti e i vertici della Fifa. Tra i partecipanti c'erano anche membri del Players' Voice Panel, compreso il capitano onorario George Weah e altre leggende del calcio maschile e femminile.

Il Forum servirà per portare avanti l'interesse collettivo dei giocatori. Si parla soprattutto di periodi obbligatori di riposo, per provare a ridurre gli infortuni e lo stress: si chiedono almeno 72 ore di stop tra una partita e l'altra, un periodo di vacanza di almeno tre settimane tra una stagione e la successiva, un giorno di riposo a settimana e misure per fronteggiare gli effetti di trasferte intercontinentali a lungo raggio. Obiettivi che non sarà semplice raggiungere, ma che la Fifa si è detta disponibile a perseguire insieme al Forum.

Inoltre, il presidente Gianni Infantino ha annunciato che finanzierà con 20 milioni di dollari il Fondo Fifa per i giocatori professionisti e ha garantito un supporto alle associazioni dei calciatori e un posto per i loro rappresentanti nei comitati della Fifa, affinché la voce degli atleti possa essere sempre ascoltata.







