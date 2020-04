FIFA FIFA: proroga dei contratti e interventi sugli stipendi dei calciatori Il presidente Gianni Infantino annuncia le linee guida per salvare la stagione del calcio

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino ha annunciato alcune proposte e le linee guida per affrontare le questioni più urgenti per il mondo del calcio in piena crisi sanitaria. Proroga dei contratti in scadenza fino al termine effettivo della stagione, interventi in mancanza di accordi condivisi sugli stipendi dei giocatori. La Fifa propone anche di spostare le finestre di mercato, in modo che cadano tra la fine della vecchia stagione e l'inizio della nuova, cercando di garantire un livello generale di coordinamento e proteggere la regolarità delle competizioni.



