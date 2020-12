FIFA the Best 2020 a Robert Lewandowski

Non poteva che essere lui il Top 2020. Robert Lewandowski ha ricevuto il premio come miglior giocatore dell'anno davanti ai soliti noti Messi e Cr7. E con lo snocciolo delle votazioni si rischia di far passare in secondo piano il centroavanti polacco, quando si è scoperto che Cristiano ha votato Lionel, mentre Lionel non ha votato Cristiano. Tuttavia la scena se la prende colui che in questa stagione ha saputo vincere 5 titoli: Bundesliga, Coppa Nazionale, Super Coppa Tedesca, Champions League e Super Coppa Europea. 55 goal in 47 partite suddivisi in 34 in campionato 15 in Champions, 6 in Coppa Nazionale risultando capocannoniere in tutte e 3 le manifestazioni. Premio non meritato, stra-meritato.





E San Marino e i sammarinesi avranno la fortuna di ri-ammirarlo il 5 settembre 2021 quando la Polonia tornerà al San Marino Stadium per le qualificazioni al Mondiale Qatar 2022. “È qualcosa di fantastico, - ha dichiarato Lewandowski- premia i miei sforzi e significa che ho raggiunto i miei obiettivi. Sono molto contento e ringrazio chi mi ha votato. Sarà dura dormire stanotte. Sono la persona che non fa caso a quanti titoli vince, non ne ho mai abbastanza. Da quando gioco a calcio penso sempre al prossimo obiettivo, ci sono sempre obiettivi, tipo vincere ancora questo titolo. E diventare un giocatore ancora migliore”. Curiosità dei 3 di San Marino aventi diritto alla votazione solo il giornalista di RTV Elia Gorini ha votato Lewandowski, il CT Varrella ha scelto Mbappè, mentre il Capitano Palazzi ha votato Messi.

Miglior tecnico del 2020 Jurgen Klopp. Miglior portiere Manuel Neuer. Premio Puskas per il miglior goal all'attaccante del Tottenham il Sud Coreano Son. Tra le donne miglior giocatrice dell'anno Lucy Bronze Manchester City. Miglior Portiere Sarah Bouhddi del Lione. Premio come miglior allenatore per Sarina Wiegman (CT dell'Olanda). Grande riconoscimento con il Fifa Awards Fair Play per il giovanissimo Mattia Agnese classe 2003. Tesserato per la società dilettantistica ligure dell'Ospedaletti, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento da Ruud Gullit Lo scorso gennaio il giovane salvò la vita ad un avversario della Cairese, intervenendo tempestivamente dopo un malore a seguito di uno scontro di gioco.