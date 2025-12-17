FIFA The Best: trionfano Dembélé e Bonmatì Il francese vince tra gli uomini con il PSG grande protagonista del gala della FIFA, Aitana Bonmatì tra le donne. Gigio Donnarumma vince il premio di miglior portiere. Per San Marino hanno votato il CT Cevoli, il capitano Vitaioli e il giornalista Gorini.

Il Paris Saint-Germain fa incetta di premi al FIFA The Best, il galà di fine anno in cui sono stati assegnati i riconoscimenti ai migliori del 2025. Ovviamente, non poteva non esserci Ousmane Dembelè, che trionfa tra gli uomini. L'attaccante francese – già Pallone d'Oro – ha sbaragliato la concorrenza grazie ad una super stagione condita da 35 reti e 13 assist. Dembelè ha preceduto il connazionale Kylian Mbappè e la stellina del Barca Lamine Yamal, che era stata la scelta sia del CT della Nazionale di San Marino Roberto Cevoli che del capitano biancazzurro Matteo Vitaioli. Le votazioni del FIFA The Best sono infatti divise in quattro gruppi, contribuendo per il 25% tra tifosi, capitani e coach delle Nazionali e giornalisti. Per San Marino ha votato Elia Gorini, che al primo posto ha optato proprio per Dembelè e Aitana Bonmatì. Rimanendo in campo maschile, il premio di miglior portiere è andato a Gigio Donnarumma e quello di miglior tecnico a Luis Enrique. Presenti inoltre 6 giocatori del PSG nell'11 scelto dalla FIFA: decisivo – e non poteva essere altrimenti – il 5-0 inflitto all'Inter nella finale di Champions League dello scorso maggio, nella storia la vittoria con più scarto in un ultimo atto dei tornei internazionali.

Nel femminile invece terzo successo consecutivo per la centrocampista del Barcellona Aitana Bonmatì, anche lei premiata con il Pallone d'Oro solo qualche mese fa. La frattura del perone subita a inizio mese non le ha permesso di essere presente alla cerimonia, ma è l'ulteriore conferma di una giocatrice di livello assoluto. Miglior allenatrice – nell'ambito del calcio femminile – il CT dell'Inghilterra Sarina Wiegman, campionessa d'Europa con Hampton (miglior portiere) e compagne.



