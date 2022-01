FIFA "The Best": vincono Lewandowski e Putellas. Italia beffata

Piccola rivincita per Robert Lewandowski dopo il Pallone d'Oro. Il bomber polacco ha vinto infatti il “The Best”, premio assegnato dalla FIFA con una giuria divisa in 4 tra tifosi, giornalisti, commissari tecnici e capitani delle nazionali. E' il secondo successo consecutivo per l'attaccante del Bayern Monaco ottenuto davanti a Leo Messi – che gli aveva “portato via” proprio il riconoscimento di France Football – e Momo Salah. Doppietta, invece, per il centrocampista del Barcellona Femminile Alexia Putellas che si aggiudica anche il premio di miglior giocatrice. Triplete blaugrana nel 2021 con Liga, Coppa della Regina e Champions League conquistate. Dominio assoluto, tanto che al secondo posto si piazza la compagna di squadra Jennifer Hermoso.

Sul palco di Zurigo è salito anche l'intramontabile Cristiano Ronaldo, premiato dalla FIFA con lo “Special Award” per la carriera e per i suoi numerosi record. L'Italia campione d'Europa torna a casa con 3 giocatori nel miglior 11 dell'anno – Donnarumma, Bonucci e Jorginho – ma con nessun riconoscimento personale: il portiere del PSG viene beffato da quello del Chelsea Mendy mentre Roberto Mancini termina alle spalle di Thomas Tuchel che con i Blues ha vinto la Champions League. Per San Marino hanno votato Manuel Battistini come capitano, Franco Varrella come CT e il collega di RTV Elia Gorini come giornalista: doppio Lewandowski e Mbappè come prime preferenze.