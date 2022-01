FIFA "The Best": vincono Lewandowski e Putellas. Italia beffata Per la seconda volta consecutiva il polacco vince questo premio: battuti Messi e Salah. Donnarumma, Bonucci e Jorginho vengono inseriti nel miglior 11 dell'anno ma nessuno si porta a casa un riconoscimento personale.

Piccola rivincita per Robert Lewandowski dopo il Pallone d'Oro. Il bomber polacco ha vinto infatti il “The Best”, premio assegnato dalla FIFA con una giuria divisa in 4 tra tifosi, giornalisti, commissari tecnici e capitani delle nazionali. E' il secondo successo consecutivo per l'attaccante del Bayern Monaco ottenuto davanti a Leo Messi – che gli aveva “portato via” proprio il riconoscimento di France Football – e Momo Salah. Doppietta, invece, per il centrocampista del Barcellona Femminile Alexia Putellas che si aggiudica anche il premio di miglior giocatrice. Triplete blaugrana nel 2021 con Liga, Coppa della Regina e Champions League conquistate. Dominio assoluto, tanto che al secondo posto si piazza la compagna di squadra Jennifer Hermoso.

Sul palco di Zurigo è salito anche l'intramontabile Cristiano Ronaldo, premiato dalla FIFA con lo “Special Award” per la carriera e per i suoi numerosi record. L'Italia campione d'Europa torna a casa con 3 giocatori nel miglior 11 dell'anno – Donnarumma, Bonucci e Jorginho – ma con nessun riconoscimento personale: il portiere del PSG viene beffato da quello del Chelsea Mendy mentre Roberto Mancini termina alle spalle di Thomas Tuchel che con i Blues ha vinto la Champions League. Per San Marino hanno votato Manuel Battistini come capitano, Franco Varrella come CT e il collega di RTV Elia Gorini come giornalista: doppio Lewandowski e Mbappè come prime preferenze.

