Ora è ufficiale. Spagna, Marocco, Portogallo e per alcune partite Argentina, Uruguay e Paraguay ospiteranno i mondiali di calcio del 2030. Quattro anni più tardi toccherà all'Arabia Saudita, dove probabilmente il torneo potrebbe slittare più avanti nell'anno come accaduta in Qatar. Queste le decisioni della FIFA annunciate nel corso del Congresso straordinario tenuto a Zurigo, con i rappresentanti delle Federazioni calcistiche in collegamento da remoto.