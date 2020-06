SERIE C FIGC: iniziati i controlli anche nei centri sportivi di serie C

Proseguono le verifiche dei pool ispettivi della Procura Federale per accertare la corretta applicazione dei protocolli sanitari approvati dalla FIGC e validati dalle Autorità governative. Oggi gli ispettori hanno fatto visita ai centri sportivi di quattro club di Serie B, Spezia, Salernitana, Pisa, Livorno e hanno iniziato i controlli anche in Serie C partendo dall'impianto del Padova. I controlli in Serie C riguardano tutte le squadre impegnate nei play off e play out.

