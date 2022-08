“Figlio del grande fiume”: Jeda raccontato in un libro Presentato a Rimini il libro sulla storia e la carriera di Jeda. L’attaccante brasiliano ha vestito le maglie di tante squadre italiane tra cui quella del Rimini dal 2006 al 2008

Presentato a Rimini il libro “Figlio del grande fiume” la storia dell’uomo è la carriera dell’attaccante brasiliano di passaporto italiano Jeda. Diverse le squadre in cui ha militato in Italia tra cui Catania - Cagliari - Lecce - Palermo e Rimini, dove è stato protagonista dal 2006 al 2008 . Non è casuale quindi la scelta di presentare il suo libro scritto in collaborazione con lo scrittore e sport mental coach Maurizio Malavisi. Alla presentazione oltre a tifosi biancorossi, semplici appassionati e amici del brasiliano anche il suo allenatore Leonardo Acori e due compagni di squadra: Adrian Ricchiuti e Alfredo Cardinale.

Lorenzo Giardi

