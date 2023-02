Filippo Berardi torna al gol

Filippo Berardi è tornato al gol. L'attaccate sammarinese ha segnato con la Sammaurese nella sfida giocata con il Fanfulla e valevole per la 25' giornata del campionato di serie D. Berardi, subentrato nel corso della partita, ha segnato di testa al minuto 72 il gol che ha accorciato le distanze. Il Fanfulla si è imposto per 2-1. Per Filippo Berardi un ritorno al gol a distanza di oltre due anni, l'ultima rete segnata dal sammarinese risale al gennaio 2021 con la Vibonese contro la Cavese, poi gli infortuni che hanno rallentato la carriera del classe 97, che con la maglia della Nazionale di San Marino ha realizzato una rete al Kazakistan nelle qualificazioni a Euro 2020.