SERIE D Filippo Fabbri al Forlì Nuova avventura in D per il giovane difensore della Nazionale, reduce da mezza stagione alla Correggese.

Filippo Fabbri al Forlì.

Il Forlì ha annunciato l'arrivo del difensore della nazionale sammarinese Filippo Fabbri. Per il centrale classe 2002 si tratta della seconda esperienza consecutiva in Serie D: nell'ultima stagione ha militato nella Correggese, dove è arrivato a febbraio - in prestito dal Cesena - e ha totalizzato 12 presenze.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: