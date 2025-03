SERIE C Filippo Medri: "Speravo in una stagione così del Cesena" L'ex vice allenatore del Cesena Filippo Medri ospite di "Ci Vediamo il Lunedi" analizza la stagione bianconera

Filippo Medri ex Vice allenatore Cesena :"Devo dire la verità, sì e lo speravo. Lo speravo perché quando le squadre fanno molto bene nel campionato di Serie C, come ha fatto il Cesena negli ultimi due anni, e non vengono smantellate proprio dal primo all'ultimo, credo che possano confermarsi. Il Cesena è stato bravo, secondo me, a confermare tutti i giovani, se vogliamo, che hanno dato grande linfa soprattutto nella prima fase. Hanno preso un allenatore che, secondo me, il suo mestiere lo sa fare bene. È chiaro che magari all'inizio tutti hanno pensato che fosse troppo equilibrato per la piazza di Cesena, invece io credo che sta dimostrando di poter portare questi ragazzi a fare qualcosa di più di una semplice salvezza".

