COPPA DI FRANCIA Servono i rigori al Nantes per eliminare il Monaco. I 90 regolamentari si erano chiusi sul 2-2

Finale 8 maggio a Parigi tra Nizza e Nantes.

Finisce con il tripudio del Nantes invasione di campo dei tifosi festanti dopo il rigore decisivo di Simon. Ci vogliono infatti i calci di rigore per decretare la seconda finalista di Coppa di Francia. Ultimo atto che si terrà a Parigi l'8 maggio tra Nizza e Nantes. Ma andiamo con ordine. Nantes che potrebbe passare in vantaggio dopo 40 secondi. Kolo Muani salta tutti ma poi trova l'opposizione di un difensore sulla conclusione decisiva. Risponde il Monaco, sul traversone da sinistra, devia corto la difesa in maglia gialla Ben Yedder sinistro, blocca Descamps.

Emozioni a ripetizione nei primi minuti, c'è il vantaggio del Monaco con il colpo di testa del difensore Maripan, in sospetto fuorigioco ma la terna arbitrale ritiene valida la realizzazione. Rossi avanti. Il pareggio non tarda ad arrivare. Progressione del solito Kolo Muani, sul suo cross, intervento maldestro di Sidibe che spedisce nella propria porta. Autogoal classico per il difensore, nulla può il portiere Nubel. Prima del termine di frazione, un occasione per parte. Doppia conclusione del Monaco, prima con Martins poi con Fofana. La prima respinta dal portiere, la seconda fuori di un soffio. Di là invenzione di Kolo Muani che rovescia per Blas, il destro da non più di due metri esce a lato. Occasionissima Nantes. Ripresa Nantes che completa il sorpasso con un azione insistita e risolta in mischia dal guizzo vincente di Moutoussa. Il Monaco reagisce immediatamente e in tre minuti spegne il grande entusiasmo dei padroni di casa con il colpo di testa di Boadu. Il pareggio porta le squadre ai calci di rigore. Tchouanemi calcia in tribuna, Simon realizza e spinge il Nantes a Parigi.

