Finale Andata: Pistoiese-Ancona 2-0

Pistoiese - Ancona

La Pistoiese mette una serie ipoteca sulla conquista della Coppa Italia di Serie D, gli arancioni si impongono per 2-0 sull'Ancona al termine di un gran bella partita piena di contenuti. La gara di ritorno sarà disputata sabato 7 marzo, con inizio alle 20, al Del Conero di Ancona con la squadra di Lucarelli chiamata ad una grande impresa se vuole recuperare lo svantaggio. La partita si sblocca poco dopo la mezz'ora Della Latta allarga per Kharmoud sull’out di destra: il primo traversone è ribattuto, ma l’esterno marocchino recupera la sfera e crossa sul secondo palo, dove Rizq di testa indirizza e mette dentro Nella ripresa gli arancioni trovano il raddoppio con Russo ma il direttore di gara su segnalazione dell'assistente annulla per fuorigioco. Raddoppio solo rinviato e che arriva con il lancio di Maldonado per Russo atterrato in area, il direttore di gara non ha esitazioni e concede il calcio di rigore. Lo stesso Russo batte Mengucci. L'Ancona prova a reagire ma non riesce a trovare la via del gol. Nel finale parapiglia a farne le spese Kouko che salterà il match di ritorno. Allo Stadio Marcello Melani di Pistoia, Pistoiese batte Ancona 2-0.







