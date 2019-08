Finale di Supercoppa Europea: per la prima volta una donna ad arbitrare

Questa sera ad Istanbul, Liverpool e Chelsea si affronteranno nella finale di Supercoppa Europea. La partita sarà diretta da Stephanie Frappart, primo arbitro donna a dirigere una finale Uefa maschile. Trentacinquenne, ha già esordito nella Ligue 1 e ha anche arbitrato la finale della Coppa del mondo femminile. Con lei ci sarà anche Manuela Nicolosi, nata a Roma ma residente a Lione e arbitro in Francia. “È un grande onore per me, spero che il mio esempio serva alle mie colleghe” ha detto in conferenza stampa la Frappart, accompagnata dal presidente della Commissione Arbitri dell' UEFA Daniele Rosetti.