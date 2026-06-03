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Finale play off: sospesa sull'1-1 tra Brescia e Ascoli

Il maltempo impone il rinvio a questa sera. Si riparte dal 61' minuto.

di Elia Gorini
3 giu 2026

Intanto l'andata della finale play off se l'aggiudica il maltempo. Una partita durata circa un'ora, poi il direttore di gara Marco Di Loreto è stato costretto alla sospensione.

Al Rigamonti c'è anche Tonali a seguire la sfida per la serie B. La partita si sblocca dopo 8 minuti in favore dell'Ascoli. Silipo sulla destra mette un pallone basso tagliato che finisce contro il palo dalla parte opposta, il più veloce di tutti a intervenire sulla ribattuta è Rizzo Pinna che sblocca la finale.  Al 12' il pareggio del Brescia sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il pallone messo al centro trova il colpo di testa di Silvestri, la sfera ribattuta resta viva in area di rigore dove Crespi ribadisce in rete e  ristabilisce la parità. I padroni di casa provano anche a ribaltarla. Altra palla inattiva: torre di testa di Mercati e Crespi in acrobazia gira in porta, Vitale salva tutto.

Il portiere bianconero è super in apertura di ripresa con un intervento fuori categoria. Sul cross dalla sinistra l'inserimento di Armati sembra vincente, Vitale fa un vero e proprio miracolo. Al 61' la partita viene sospesa, le condizioni del campo peggiorano. Dopo un successivo sopralluogo con i capitani il direttore di gara sospende definitivamente la partita.





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