SERIE C Finalmente Imolese, 2-0 al Matelica Torrasi e Piovanello danno la prima vittoria a Catalano: i rossoblu venivano da 10 sconfitte di fila.

Di botto l'Imolese, che torna a fare risultato dopo 10 sconfitte in fila e ormai che c'è fa bottino pieno. Torrasi e Piovanello firmano il 2-0 sul Matelica, per il primo risultato della gestione Catalano e, più in generale, il primo risultato da tempo immemore: l'ultima vittoria risaliva a tre mesi fa quasi esatti (18 ottobre), mentre l'ultimo punto era stato conquistato il 1 novembre. E la classifica respira, con l'Arezzo - e di conseguenza la retrocessione diretta - ricacciato a -5.

Tolta la parata di Cardinali su Lombardi però le occasioni del primo tempo sono del Matelica. Sulla punizione di Volpicelli il velo di Balestrero non inganna Siano, perfetto anche quando la velocissima di Bordo pesca in area ancora Balestrero. Nel finale di frazione invece spunto di Moretti e palla dentro per Leonetti, che salta Carini col controllo ma, sul più bello, spara alto. Con la ripresa però l'Imolese si fa bastare 3' per colpire, sfruttando le disattenzioni difensive ospiti: Pizzutelli s'addormenta sull'appoggio di Fracassini, Torrasi intuisce, s'inserisce rapace e infila il vantaggio.

Il Matelica accusa, l'Imolese controlla e fino all'81° l'unico episodio degno di nota è il curioso rigore fischiato in favore dei romagnoli: il tocco di mano c'è ma è di Piovanello, così l'arbitro, dopo un rapido consulto con l'assistente, cancella tutto. Si riparte e l'appena entrato Ingrosso fa la sua con uno stop da censura che regala l'involata a Moretti: se l'imbucata per Peroni non si trasforma in pari è merito dell'eccezionale chiusura a due di Siano e Alboni, con quest'ultimo che, nell'occasione, si fa male e lascia il campo.

Gli ultimi affondi ospiti non danno frutti e nel recupero arriva il tripudio Imolese. Prima negato da Di Renzo – il cui intercetto toglie un facile tocco a rete a Morachioli – e poi imbastito da Torrasi, ancora una volta decisivo. Il centrocampista strappa palla a Bordo sulla sua trequarti, vola fino al fronte opposto e scarica per Piovanello, magistrale nel piatto: minuto 96, triplice fischio e finalmente tre punti a Imola.





