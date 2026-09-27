SERIE C Finisce 0-0 tra Torres e Vado, con tanti rimpianti per i sardi Riolfo esordisce sula panchina del Vado rompendo una striscia di quattro sconfitte consecutive

Riolfo esordisce sulla panchina del Vado con un pareggio in casa della Torres che muove la classifica dopo quattro sconfitte consecutive. Gli ospiti si rendono pericolosi all'8' con De Rinaldis che vuole crossare in mezzo all'area, ma il pallone va verso la porta e impegna Zaccagno. Questo è però l'unico reale pericolo che il Vado crea alla difesa sarda in tutto il primo tempo, perché da lì in poi il pallino del gioco rimarrà sempre in mano alla Torres. Al 32' Zecca prova l'incornata su cross di Mastinu, ma Bellocci respinge in angolo. Al 42' Scotto prova la magia con un colpo di tacco al volo, ma non trova la porta. E allo scadere del primo tempo è ancora Bellocci a salvare il risultato sul colpo di testa di Zecca.

Al 4' della ripresa il Vado troverebbe a sorpresa il gol del vantaggio, sorprendendo la difesa con Ferro che batte il portiere. Azione invalidata però da un fuorigioco. Dopo lo scampato pericolo, la Torres torna a spingere, ma Scotto si divora il gol a tu per tu con il portiere, tirando addosso a Bellocci. L'estremo difensore del Vado salva ancora il risultato sul tiro mancino di Di Liviero, e un minuto più tardi, arriva l'episodio che poteva cambiare la partita. Piana va a contatto con Scotto al limite dell'area, l'arbitro assegna il penalty ed estrae il secondo giallo ai danni del difensore degli ospiti. Ma la panchina ligure si gioca l'FVS e la decisione viene ribaltata, annullando sia il calcio di rigore che l'espulsione. La Torres prova ancora a spingere, ma Bellocci si conferma il migliore in campo. Para la conclusione di Pennington, ed esce bene per fermare anche Liviero. La partita termina con il risultato di 0-0, con un punto importantissimo per il Vado, e tanti rimpianti per la Torres.



I più letti della settimana: