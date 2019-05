Finisce in pareggio il derby tutto toscano tra Carrarese e Pisa

Carrarese-Pisa

Una sfida nella sfida anche quella tra i due allenatori, Silvio Baldini e Luca D'Angelo.

Baldini sceglie il modulo con una sola punta, Francesco Tavano capocannoniere del girone A con 19 reti. D' Angelo risponde con la coppia Masucci e Pesenti. Padroni di casa in completa divisa blu, ospiti in tenuta gialla. In un primo primo tempo combattuto ed equilibrato, le vere occasioni da gol si concentrano tutte nel finale. Minuto 39, Bentivegna salta Meroni e poi scarica sotto la traversa il pallone del vantaggio, nulla da fare per Gori e Carrarese avanti. La reazione del Pisa non si fa attandere. Suggerimento di Minesso per Pesenti che si allunga la sfera e commette fallo sul portiere in uscita. Secondo tempo e dopo sette minuti, la Carrarese raddoppia. Contropiede di Maccarone per Valente, sinistro nell'angolo lontano e Carrarese che vola sul 2 a 0. Nel momento di maggior difficoltà, la squadra di Luca D'Angelo dimostra carattere e personalità. Suggerimento di Minesso per il perfetto stacco di testa di Masucci che riapre la partita. Una manciata di secondi e il Pisa la pareggia. Discesa di Lisi e cross per Pesenti che all'altezza del vertice sinistro dell'area piccola, prende il tempo a Carissoni e firma la clamorosa rimonta.

Allo stadio dei Marmi di Carrara, Carrarese - Pisa finisce 2 a 2 ed ora alla squadra di D'angelo basterà un pareggio nella gara di ritorno per ottenere il passaggio del turno.