Finisce in parità, 2 a 2 l'anticipo tra Viterbese e Ancona/Matelica

Poco più di dieci minuti di studio poi basta un lancio dalle retrovie di Megalaitis a mette Volpe uno contro uno con il diretto marcatore che non fa in tempo a chiudere destro incrociato e vantaggio Viterbese. Nemmeno il tempo di esultare che i marchigiani pareggiano con un gol quanto meno particolare: Iannoni commette fallo su Murilo, l'arbitro non fischia il centrocampista chiedo l'uno-due al compagno di squadra riceve e dopo esserci fatto 60 metri di campo va a chiudere con il destro dai 20 metri. Gol viziato dal fallo, ma grande esecuzione del mediano dell'Ancona/Matelica.









Van Der Velden su Del Sole proteste Ancona, l'arbito non fischia i rigorini come da nuove disposizione. Foglia, da non più di due metri dalla porta svirgola clamorosamente. Del Sole fa impazzire Van Der Velden che non lo tiene, poi l'attaccante va a scaricare sotto la traversa per il sorpasso dell'Ancona. Dentro Emilio Volpicelli. Mossa azzeccata perchè capita la punizione sulla mattonella preferita del super ex di turno, il bravo Avella, in questo caso non fa un figurone. In pieno recupero Volpicelli , verso la porta, Farebegoli allarga il braccio, proteste veementi, ma l'arbitro Gianluca Grasso non si scompone. Allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, Viterbese – Ancona/Matelica 2-2