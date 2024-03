SERIE C Finotto stende la Juventus Next Gen: 1-0 Carrarese

La Carrarese colleziona occasioni su occasioni e alla fine la vince meritatamente: 1-0 alla Juventus Next Gen e terzo posto sempre più blindato. Come detto, partono forte i marmiferi: Panico fa tutto bene fino allo stop, poi cestina con il mancino. Dopo 90 secondi o poco più sono già 3 le occasioni nitide: Perotti anticipa Daffara e mura il destro di Capello, l'azione prosegue, il 28 si avventa ancora sulla sfera e ci riprova. Gran risposta dell'estremo difensore bianconero. Passata la tempesta c'è anche la Juve: conclusione deviata di Sekulov, Bleve in qualche modo si oppone. Proteste quando Della Latta parte in netto fuorigioco e inizialmente va sulla palla, poi lascia a Zanoni che si invola ma a tu per tu si lascia ipnotizzare da Daffara. Carrara non è nemmeno fortunata: Panico colpisce la traversa da 0 metri sugli sviluppi di un calcio di punizione. L'episodio favorevole in chiusura di prima frazione: Stramaccioni e Capello hanno qualcosa da dirsi, l'arbitro interviene ed estrae il giallo ad entrambi. Per il difensore della Next Gen, però, è il secondo e allora la Carrarese ha più di un tempo in superiorità numerica. E ne approfitta nella ripresa: Panico crossa da destra, Finotto sbuca alle spalle di Savona e incorna non lasciando scampo a Daffara. E' il gol che fa esplodere lo Stadio dei Marmi, la Carrarese va sull'1-0 all'ora di gioco. Nonostante tutto la Juve cerca la reazione: il solito Sekulov impegna Bleve, costretto ad alzare sopra la traversa. Vicino al pari anche Palumbo che però spara alle stelle da dentro l'area piccola. Nel finale c'è spazio per l'incrocio dei pali colpito da Palmieri su piazzato e poi solo festeggiamenti. Undicesimo risultato utile consecutivo, sesta vittoria di fila casalinga per una super Carrarese.

