TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:44 Fioravanti: "Siamo stati stoici", Malgrati: "Non è bastato un buon secondo tempo" 18:30 Oscar Lasagni: "Ci prendiamo il punto", Riccardo Boldrini: "Peccato per il gol alla fine" 17:48 Rotary Club: il Governatore Abbate sul Titano, omaggio alla stele del Cinquantenario 17:27 Alla Podistica di Natale si impongono Ricciardi e Bonoli 16:53 San Marino - Notaresco 0-1 16:29 Il Presepe Vivente di Montegiardino a Roma per il Giubileo dei Presepisti 15:33 Corale di San Marino, al Teatro Titano "A Sky full of Stars” 15:01 Fano, si intrecciano i paracadute: muoiono una donna di Rimini e un istruttore 14:25 Materazzi: "Tutti si aspettano l'Italia ai Mondiali" 13:36 Dentalità e IVG, UDS: "Doveroso riflettere sul preoccupante numero di aborti spontanei"
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio

Fioravanti: "Siamo stati stoici", Malgrati: "Non è bastato un buon secondo tempo"

Squalificato il tecnico del Notaresco Roberto Vagnoni, nel dopo partita ha parlato il suo vice Manuel Fioravanti. Deluso per il risultato l'allenatore del San Marino Andrea Malgrati

di Lorenzo Giardi
14 dic 2025

Manuel Fioravanti vice allenatore Notaresco" Nonostante le tante assenze abbiamo disputato un'ottima partita contro una squadra molto attrezzata soprattutto quando gioca in casa. Sono tre punti importantissimi che abbiamo ottenuto giocando un'ottimo primo tempo e rischiando il giusto nella ripresa. I ragazzi sono stati stoici" 

Andrea Malgrati allenatore San Marino "Come spesso accade ci siamo complicati la vita da soli. Non abbiamo giocato un buon primo tempo, meglio nella ripresa ma nonostante le occasioni non siamo riusciti ad ottenere un pareggio che a mio giudizio sarebbe stato il risultato più giusto. Dobbiamo assolutamente non sbagliare il derby di domenica con la Sammaurese"






Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio