SERIE D GIRONE F 2025-2026 Fioravanti: "Siamo stati stoici", Malgrati: "Non è bastato un buon secondo tempo" Squalificato il tecnico del Notaresco Roberto Vagnoni, nel dopo partita ha parlato il suo vice Manuel Fioravanti. Deluso per il risultato l'allenatore del San Marino Andrea Malgrati

Manuel Fioravanti vice allenatore Notaresco" Nonostante le tante assenze abbiamo disputato un'ottima partita contro una squadra molto attrezzata soprattutto quando gioca in casa. Sono tre punti importantissimi che abbiamo ottenuto giocando un'ottimo primo tempo e rischiando il giusto nella ripresa. I ragazzi sono stati stoici"

Andrea Malgrati allenatore San Marino "Come spesso accade ci siamo complicati la vita da soli. Non abbiamo giocato un buon primo tempo, meglio nella ripresa ma nonostante le occasioni non siamo riusciti ad ottenere un pareggio che a mio giudizio sarebbe stato il risultato più giusto. Dobbiamo assolutamente non sbagliare il derby di domenica con la Sammaurese"

