Fiorentina: Commisso il nuovo proprietario

Rocco Commisso è il nuovo proprietario della Fiorentina. Il closing per l'acquisto dai Della Valle stamattina a Milano. 'Sono un fan del calcio italiano da sempre e non ci sono parole per descrivere quanto sia incredibilmente onorato di avere l'opportunità di contribuire a scrivere il prossimo capitolo della storia di un club leggendario come la Fiorentina', le prime parole di Commisso. 'Porterà nuova gioia a Firenze. La sua offerta era la migliore per il club, anche se non per noi. Lasciamo Firenze senza drammi', dicono i Della Valle.